Sabato di incidente sulle strade della Brianza lecchese

Dopo Calco altri tre interventi a Osnago, La Valletta e Sirone.

OSNAGO/VALLETTA/SIRONE – Giornata di incidenti sulle strade della Brianza lecchese. Dopo lo scontro di questa mattina a Calco, dove un uomo di 83 anni ha perso la vita, altri sinistri si sono verificati a Osnago, La Valletta e Sirone.

Osnago

Poco prima delle 11 due auto sono rimaste coinvolte in un serio incidente a Osnago, in via Milano. Sul posto un’ambulanza, un’automedica, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Una ragazza di 26 anni è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

La Valletta

Dopo mezzogiorno un altro incidente si è verificato alla Valletta Brianza (Crescenzaga), in Viale Lombardia. Coinvolte un’auto e una moto, soccorso sempre in codice giallo un 51enne.

Elisoccorso a Sirone

All’ora di pranzo, intorno all’una, i soccorsi sono dovuti nuovamente intervenire a Sirone, in via Verdi, per un altro incidente stradale tra auto. Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso. Tre le persone coinvolte, di 55, 56 e 60 anni.