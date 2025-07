Sandro Giovenzana: il ricordo commosso del sindaco di Airuno, suo compagno di classe

Profonda commozione per la morte di Sandro Giovenzana, vittima insieme alla moglie, del tragico incidente alla Levata

Il ricordo del sindaco Lavelli, compagno di classe alle elementari e alle medie

AIRUNO – Un dolore grandissimo, condiviso dall’intera comunità. Non accenna a diminuire l’ondata di cordoglio suscitata dal tragico incidente avvenuto mercoledì pomeriggio alla Levata lungo la Lecco – Bergamo, costato la vita a una coppia di coniugi, Alessandro Giovenzana e Maria Assunta Cattaneo. In macchina con loro, nel frontale con il camion in marcia in direzione opposta, la figlia di 32 anni, ancora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Una tragedia che ha colpito Airuno dove Giovenzana era nato e cresciuto prima di trasferirsi a Calolzio andando a vivere a Sala.

Tra le tante testimonianze di affetto e riconoscenza tributate in questi giorni, pubblichiamo anche quella del sindaco di Airuno Gianfranco Lavelli, compagno di classe di Sandro alle elementari e alle medie.

Ciao caro Sandro,

la notizia della tua scomparsa ci ha colto tutti di sorpresa e ci ha lasciato una profonda

tristezza in ognuno di noi.

Ricordo gli anni passati assieme alle elementari e alle medie a Brivio, poi come spesso avviene ci siamo persi di vista, per ritrovarci pochi anni fa al raggiungimento dell’età pensionabile.

Da uomo libero dall’impegno professionale, ti sei messo a disposizione della comunità, come accompagnatore dei bambini del PiediBus (ti ricordano come l’amico che portava gli ovetti a Pasqua e le caramelle a fine scuola), come uomo di pulizia e di controllo del parco Anita e come aiutante del Pier negli impegni parrocchiali.

Il tuo animo gentile ti è sempre stato accanto.

Ci mancherai!!

Ciao buon viaggio.

Il tuo compagno di classe

Gianfranco Lavelli

Sindaco di Airuno