Santa Maria Hoè, auto in fiamme nel box: intervento dei Vigili del Fuoco

E’ il secondo episodio di incendio ai danni di un auto in pochi giorni

L’allarme è stato lanciato dal proprietario oggi, lunedì, intorno all’ora di pranzo

SANTA MARIA HOE’ – Auto in fiamme all’interno di un box. Dopo l’episodio avvenuto nella tarda serata del 30 dicembre, quando per precauzione erano state evacuate anche una ventina di persone, un’altra auto è andata a fuoco oggi, lunedì, mentre era parcheggiata all’interno del garage.

E’ successo intorno all’orario di pranzo: il proprietario dell’auto, una Opel Corsa modello vecchio, era da poco rincasato quando ha sentito i rumori provocati dallo scoppio dell’incendio. In pochi istanti si è reso conto di quanto stava succedendo scendendo in garage per verificare la situazione e limitare i danni delle fiamme.

Sul posto sono subito interventi i Vigili del Fuoco e il sindaco Efrem Brambilla. Le cause dell’incendio sembrerebbero, così come nell’episodio precedente, totalmente accidentali. Oltre all’auto, divorata dalle fiamme, il rogo ha provocato danni alla soletta del garage e ha anche annerito le statuette del presepe, solitamente allestito dalla famiglia nel giardino di casa e rimasto quest’anno custodito nel box.