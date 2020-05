Santa Maria Hoè, bottiglie di alcolici nel bosco. Il sindaco condanna il party abusivo

Lo sconcerto del sindaco Efrem Brambilla per la situazione trovata nel bosco del Bordeà

Trovate più di 100 bottiglie di alcolici e oltre un migliaio di bicchieri di plastica usati gettati nei cestini dei rifiuti

SANTA MARIA HOE’ – Più di 100 bottiglie di alcolici e oltre un migliaio di bicchieri di plastica usati gettati nei cestini dei rifiuti nei boschi del Bordeà. E’ quanto ha ritrovato questa mattina, lunedì, il sindaco Efrem Brambilla, rimasto a dir poco basito dallo scenario ritrovato. “Non so cosa sia stato fatto ieri sera nei boschi dopo i controlli – esclama sbigottito -. Un party abusivo? E dire che il comandante della Polizia locale Placido Ghezzi mi aveva comunicato ieri sera con soddisfazione che i controlli erano andati bene e che la gente si stava comportando bene. Ero felice e sollevato dal suo report”.

Ma la soddisfazione non è durata molto. Stamattina il brusco risveglio. “Oltre 100 bottiglie di alcolici affastellate nei cestini dei rifiuti nel bosco, con circa un migliaio di bicchieri di plastica usati. Non è questo il modo corretto di comportarsi. Questo è un comportamento da incivili ed irresponsabile. Perché tenere questi atteggiamenti scorretti? Chi si fa beffa delle ordinanze non ha rispetto per chi invece è in trincea negli ospedali a cercare di salvare il più possibile vite umane mettendo a repentaglio la propria”.

Impossibile almeno per ora sapere da dove siano arrivate queste persone. “Le bottiglie sono state già rimosse dal nostro dipendente comunale Giorgio Talotta, che ringrazio per il lavoro svolto” conclude amareggiato Brambilla