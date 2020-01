Santa Maria Hoè, ecco il controllo di vicinato: attivi già cinque gruppi

Serata di presentazione giovedì in sala consiliare per il controllo di vicinato

Il coordinatore sarà Alessandro Colombo: individuati anche cinque gruppi in cui è stato suddiviso il territorio

SANTA MARIA HOE’ – Il controllo di vicinato può già contare su cinque gruppi a Santa Maria Hoè. Curiosità, interesse e partecipazione hanno contraddistinto l’incontro di presentazione del controllo di vicinato, iniziativa portata avanti dall’amministrazione comunale che, alcune settimane fa, aveva sottoscritto davanti al Prefetto Michele Formiglio il protocollo d’intesa istitutivo. Una sessantina di persone ha infatti preso parte alla serata tenuta ieri, giovedì, in sala consiliare alla presenza del sindaco Efrem Brambilla, del vice Miriam Brusadelli, del comandante della stazione dei carabinieri di Brivio Vincenzo Valenza e del vice Leonardo Casella.

Cittadini protagonisti

Sindaco e rappresentanti delle forze dell’ordine hanno spiegato in cosa consiste l’esperienza del controllo di vicinato, portata avanti con successo anche in altri Comuni del territorio. Non sono mancati dettagli sul funzionamento del servizio, strutturato in chat grazie ai quali i cittadini, suddivisi in zone in base alla residenza, possono informarsi e mettersi in guardia a vicenda su movimenti o presenze sospette in paese.

Utile anche per contrastare lo spaccio della droga

Deterrente contro i furti, il controllo di vicinato vuole diventare anche un veicolo di coesione sociale attraverso la quale riscoprirsi comunità. “La serata è andata molto bene – puntualizza il sindaco Brambilla – . C’è stata anche occasione di affrontare nuovamente il caso dello spaccio di droga, segnalato più volte nei mesi scorsi dai residenti nella zona di Hoè e verificato anche dalle forze dell’ordine durante diversi sopralluoghi”.

Cinque gruppi operativi

L’incontro è anche servito per individuare i referenti dei 5 gruppi costituiti che saranno coordinati da Alessandro Colombo, responsabile anche per i residenti della zona Hoè. Per il centro storico è stato nominato come referente Paolo Bronzi, Marino Fumagalli lo sarà per le frazioni Tremonte e Bosco e la località Piana, Oliviero Bonfanti per Alduno e Roberto Furia Bonanomi per Sancina, Paù, Polverino e Tre Strade.