Santa Maria Hoè, forzano il cancello del parco per entrare: la rabbia del sindaco

Ieri diverse persone sono entrate scavalcando, oggi invece il cancello di ingresso era forzato

Brambilla: “Li ho ammoniti e mi hanno detto che l’emergenza è finita. Gli ho spiegato che non è proprio così”

SANTA MARIA HOE’ – Ieri hanno scavalcato il cancello, oggi invece lo hanno proprio forzato per poter così accedere al parco don Carlo Turrini e alla pista d’atletica. E’ successo Santa Maria Hoè dove alcuni cittadini hanno scambiato la fase 2 di convivenza con il coronavirus con un liberi tutti. “Forse non è il momento di dividersi tra buoni e cattivi, ma, signori, usate la testa – precisa il sindaco Efrem Brambilla – . È il momento di essere responsabili, siamo stati catapultati insieme in questa emergenza, dobbiamo uscirne insieme con comportamenti corretti e con rinnovato spirito di collaborazione”.

Brambilla ha constatato di persona le infrazioni alla ordinanza sindacale emessa nei giorni scorsi. “Ieri un gruppo numeroso di persone ha scavalcato i cancelli ed è entrato nella Pista di atletica del Parco Don Carlo Turrini, sono intervenuto personalmente ed ho accompagnato fuori dall’area verde questi individui. Erano in gruppo, senza distanze, senza mascherina, in un’area chiusa al pubblico e segnalata da appositi nastri e cartelli informativi. Mi sono presentato e mi hanno risposto che “l’emergenza è finita, ora si può fare quello che si vuole”. Gli ho spiegato che le cose non stanno proprio così accompagnandoli fuori dal parco”.

Stamattina purtroppo l’amara sorpresa del cancello della stessa Pista di Atletica del Parco Don Carlo forzato ed aperto. “Questa volta con queste persone siamo stati molto tolleranti e comprensivi, la prossima volta se dovesse ricapitare la stessa cosa le sanzioneremo”.

Domani sarà anche l’anniversario della morte di Don Carlo Turrini, per favore non voglio rivedere assolutamente ancora queste situazioni spiacevoli nel Parco che abbiamo intitolato in sua memoria. Il tempo delle spiegazioni in questa fase 2 è terminato. Uomo avvisato… Tutto salvato”