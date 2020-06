Santa Maria Hoè, incendio in discarica: sul posto i vigili del fuoco

E’ successo oggi, giovedì, poco dopo le 18

A prendere fuoco il cassone dei rifiuti ingombranti

SANTA MARIA HOE’ – Vigili del Fuoco al lavoro per spegnere l’incendio divampato in discarica. E’ successo poco fa, dopo le 18 al centro di raccolta dell’Unione situato a Santa Mara Hoè. A prendere fuoco il cassone contenente i rifiuti ingombranti.

Sul posto, allertati da alcuni residenti e da alcuni automobilisti in transito lungo la Sp 58, si sono portati i vigili del fuoco, subito seguiti dal sindaco Efrem Brambilla.

Fortunatamente le fiamme non si sono propagate al di fuori del cassone e nel giro di qualche decina di minuti il fuoco è stato spento. “Ringrazio i vigili del fuoco per il loro pronto intervento” ha commentato il sindaco. Ancora da stabilire invece le cause dell’incendio.