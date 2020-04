Santa Maria Hoé. Incidente in via Como, uomo di 45 anni perde la vita

Incidente in via Como, auto contro un muro

L’uomo di 45 anni alla guida ha perso la vita

SANTA MARIA HOE’ – Incidente stradale poco dopo le 17.30 di oggi, 14 aprile, a Santa Maria Hoè. Un uomo di 45 anni ha perso la vita. Le cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto ma potrebbe essere un malore la causa dell’incidente avvenuto in via Como, lungo la strada provinciale che sale verso Colle Brianza.

L’uomo, di Santa Maria Hoè, era alla guida di una Ford grigia quando ha perso il controllo andando a schiantarsi contro un muro. Sul posto l’ambulanza e l’automedica insieme agli agenti della Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco. Purtroppo per il 45enne non c’è stato nulla da fare.