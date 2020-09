Santa Maria Hoè, incidente in via Papa Giovanni: paura per un ciclista

Il ciclista è stato trasportato in ospedale in codice giallo

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Papa Giovanni XXIII

SANTA MARIA HOE’ – Stava scendendo in bici da via Papa Giovanni XXIII quando, giunto all’altezza dei capannoni dell’ex Candy, avrebbe frenato bruscamente finendo sotto l’auto in procinto di uscire dal piazzale di una ditta situata sulla destra. Tanta paura, oggi, venerdì, intorno alle 13.30 per un uomo residente in paese finito violentemente a terra nel tentativo di evitare l’impatto con un’auto in manovra. L’uomo, 45 anni, è stato subito soccorso dai sanitari e trasportato in codice giallo in ospedale a Merate. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Brivio per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Presente anche il sindaco Efrem Brambilla, particolarmente sensibile alla questione della sicurezza delle strade del paese, tanto da aver recentemente affidato a un professionista, l’ingegner Massimiliano Valsecchi, l’incarico di elaborare il progetto relativo alla messa in sicurezza delle strade più pericolose del paese.