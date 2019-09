Santa Maria Hoè piange Alessandra Colombo, morta a soli 38 anni

Tantissime le persone presenti questa mattina al funerale

Commosso il sindaco: “Perdo un’amica e una persona attiva nella comunità”

SANTA MARIA HOE’ – “Oltre che essere una mia amica era una persona attiva che si impegnava per la collettività. Siamo tutti addolorati e vicini alla sua famiglia”. Sono parole cariche di dolore quelle pronunciate dal sindaco Efrem Brambilla presente questa mattina nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Hoè per tributare l’ultimo saluto ad Alessandra Colombo, morta a soli 38 anni. Il funerale è stato celebrato da don Paolo Brambilla, a cui è toccato il difficilissimo compito di provare a trovare le parole giuste con cui lenire un dolore troppo grande.

Tantissime le persone che si sono strette intorno al marito Gabriele, e ai genitori Ambrogio e Donatella, e ai familiari, distrutti e dilaniati da una perdita devastante. Volto noto in paese dove era cresciuta, Alessandra era andata a vivere da qualche anno a Vimercate dopo il matrimonio. Negli ultimi giorni, quando le condizioni di salute erano peggiorate drasticamente, era voluta tornare nella sua “casa”. Dipendente in un’azienda chimica, aveva svolto per anni con passione ed entusiasmo l’attività di volontaria in oratorio. Un sorriso, il suo, impossibile da dimenticare. Con forza e determinazione non si era mai abbattuta anche di fronte alla malattia. Una vera guerriera strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari.