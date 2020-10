Santa Maria Hoè, si incendia canna fumaria: vigili del Fuoco al lavoro

Vigili del fuoco al lavoro in via Lombardia a Santa Maria Hoè

A prendere fuoco la canna fumaria di un’abitazione

SANTA MARIA HOE’ – Vigili del Fuoco al lavoro per spegnere l’incendio divampato oggi, venerdì, intorno alle 16. L’allarme è scattato in via Lombardia dove ha preso fuoco una canna fumaria di un’abitazione. Sul posto sono giunte ben quattro squadre dei vigili del Fuoco. Le fiamme si sono sviluppate velocemente andando a lambire anche le coperture dell’abitazione. Presente anche il sindaco Efrem Brambilla.