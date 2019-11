Santa Maria Hoè, si sente male in casa di amici: ragazzo di 33 anni muore in ospedale

Marco Chiariello è stato colpito probabilmente da un aneurisma

Il funerale verrà celebrato mercoledì alle 14.30 nella parrocchia di San Giorgio Martire a Rovagnate

SANTA MARIA HOE’ – Si è sentito male mentre era a casa di amici a Santa Maria Hoè. E’ morto in ospedale a Lecco, ieri, domenica, Marco Chiariello, 33 anni, residente da un anno circa a La Valletta Brianza in via Statale. Il malore è avvenuto domenica mattina all’alba mentre Chiarello si trovava in compagnia di amici in una casa a Santa Maria Hoè. Il giovane ha perso conoscenza tanto che all’arrivo del personale medico le sue condizioni erano già apparse gravissime. Trasportato in ospedale a Lecco in una lotta contro il tempo, il giovane è andato in arresto cardiaco e non si è più ripreso. Non è escluso che il ragazzo possa essere stato colpito da un aneurisma cerebrale che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Già fissata la data dei funerali che si terranno mercoledì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Rovagnate.