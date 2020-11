Santa Maria, si ustiona mentre fa il barbecue: al Niguarda il fratello del sindaco

E’ successo ieri, domenica, intorno alle 11: il ragazzo è stato trasportato con l’elisoccorso al Niguarda

Il padre, il pittore Giuseppe Sancina Brambilla, era lì con lui ed è intervenuto subito per spegnere le fiamme

SANTA MARIA HOE’ – Stava preparando il barbecue per il pranzo quando, all’improvviso, la giacca in materiale sintetico che aveva addosso ha iniziato a bruciare, provocandogli ustioni al braccio, al torace e all’orecchio. Si trova ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano Gianlorenzo Brambilla, fratello 21enne del sindaco Efrem Brambilla. Il ragazzo stava preparando ieri, come ogni domenica, il barbecue per il pranzo nel giardino di casa in località Sancina quando, in pochi secondi, è stato avvolto dalle fiamme. Vicino a lui si trovava il padre Giuseppe, pittore apprezzato e conosciuto con il nome di Sancina proprio per via della sua località di origine.

L’uomo è intervenuto subito per aiutare il figlio, cercando di spegnere il più velocemente possibile le fiamme. Immediatamente è scattata anche la chiamata ai soccorsi con l’arrivo in posto dell’ambulanza. In volo è stato fatto alzare anche l’elisoccorso di Como che, dopo le prime cure in loco, ha provveduto a trasportare il ragazzo all’ospedale milanese, specializzato nelle cure delle ustioni.

“Mio figlio sta bene, anche se chiaramente avverte ancora dei dolori – commenta Giuseppe Brambilla -. I tempi di guarigione saranno lunghi e noi gli staremo vicini”.