Santa Maria Hoè, vandali in azione la notte di Capodanno, danni alle auto in sosta e al ristorante

La rabbia del sindaco Brambilla: “Se saranno identificati non ci saranno sconti per nessuno”

I vandali avrebbero agito coperti dai rumori dei festeggiamenti per il nuovo anno

SANTA MARIA HOE’ – Danni alle auto e ai furgoni in sosta e al ristorante La Vigliacca: è successo nella notte di Capodanno nella frazione Bosco di Santa Maria Hoè, i vandali avrebbero agito ‘coperti’ dai rumori dei festeggiamenti.

A denunciare l’accaduto, con tanto di fotografie, il sindaco Efrem Brambilla: “Vorrei sapere cos’hanno nella zucca alcune persone per fare gesti del genere- ha detto – se verranno identificati attraverso i sistemi di video sorveglianza attivi in zona non ci saranno sconti per nessuno. Nel mio paese voglio persone per bene” ha concluso.