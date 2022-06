Santa Maria piange Angelo Bonfanti, restauratore, pilastro del Milan Club

Il ricordo commosso del sindaco Efrem Brambilla

I funerali si terranno mercoledì in chiesa parrocchiale

SANTA MARIA HOE’ – Tifoso sfegatato del Milan e innamorato del suo paese al punto di essersi sempre impegnato per la sua comunità. E’ grande il dolore per la scomparsa di Angelo Bonfanti, stroncato a soli 56 anni (ne avrebbe compiuti 57 il 18 giugno) da infarto. Di professione restauratore di mobili antichi, da tutti conosciuto semplicemente come Angelone, Bonfanti era una delle colonne portanti del Milan Club Giancarlo Valtolina di Santa Maria Hoè.

“Di veri tifosi come lui se ne vedono sempre meno” ha ricordato, con un post sui social carico di commozione e affetto il sindaco Efrem Brambilla. “Amava tantissimo Santa Maria Hoè e si è sempre impegnato moltissimo per la collettività: per la festa di Santa Maria Hoè e per tantissime altre importanti iniziative del nostro paese. Era un grande amico, una persona bellissima!”.

L’ultimo incontro, di persona, era avvenuto solo qualche giorno fa dopo la vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri. “Ha abbracciato la mia fidanzata milanista per la vittoria rossonera e ci ha fatto tanti auguri per il nostro matrimonio. Poi mi ha detto “interista, che cosa hai scritto sul tuo post di fine stagione? Ci hai fatto i complimenti per lo scudetto? Mah…”.

I funerali si svolgeranno mercoledì 6 giugno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria. Angelo lascia le sorelle Milena ed Emanuela, gli affezionati nipoti Matteo ed Elisa.