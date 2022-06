Santa Maria piange Rino Terruzzi, imprenditore ed ex consigliere comunale

89 anni da compiere tra qualche giorno, Terruzzi era stato per anni il presidente del comitato Feste di Santa Maria Hoè

Il sindaco: “Amava moltissimo il paese ed è sempre stato molto attivo”

SANTA MARIA HOE’ – Un’altra grande perdita a poche ore da quella di Angelo Bonfanti, stroncato improvvisamente da un infarto ieri, lunedì. Santa Maria piange Astorre Terruzzi, per tutti Rino, volto noto del comunità e in particolare della località Giacobina, dove risiedeva. Classe 1933, avrebbe compiuto tra pochi giorni, il 18 giugno, 89 anni. Imprenditore stimato e caparbio, ha lavorato per tutta la vita nella sua attività industriale. Lo ricorda, con commozione, il sindaco Efrem Brambilla: “Amava moltissimo Santa Maria Hoè ed è sempre stato molto attivo nel paese. È stato per anni presidente del Comitato Feste di Santa Maria Hoè”. Un impegno, quello per il paese, declinato anche nell’attività amministrativa: “È stato per molto tempo consigliere del comune di Santa Maria Hoè. Si era candidato Sindaco di Santa Maria Hoè per ben due volte”.

Faceva anche parte della commissione “per l’esame e la valutazione delle proposte di assegnazione del premio idealità. “Una persona distinta, colta, molto rispettosa ed al contempo solare, simpatica e buona. Era anche un grande amico di famiglia e grande collezionista di opere d’arte realizzate da mio padre pittore. Mi ha sempre incoraggiato moltissimo nella mia attività di Sindaco. Per me è sempre stato un grande punto di riferimento. Ero molto legato anche a sua moglie Silvana, che ci ha lasciati qualche anno fa. Con loro ho passato momenti bellissimi, soprattutto nella mia infanzia”.

Terruzzi lascia i figli Paola e Daniele. I funerali si terranno giovedì alle 15 in chiesa parrocchiale.