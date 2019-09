L’ironia intorno all’assurda vicenda accaduta a Monticello

Diverse le vignette e i meme pubblicati e condivisi in queste ore

MONTICELLO – Se già era diventato virale il video della folle corsa a 160 km/h lungo la Sp51 tra Barzanò e Monticello, ora anche l’ironia dei social fa ‘eco’ alla vicenda.

In queste ore, infatti, i social si sono sbizzarriti, proponendo vignette, meme e video ironici diventati altrettanto virali non solo in whatsapp ma anche su facebook e instagram.

Ecco le più condivise: