Schianto a Merate, un uomo e una ragazza al pronto soccorso

Incidente nella notte sulla statale a Merate

Intervento dei Vigili del Fuoco

MERATE – Brutto incidente a Merate nella notte tra mercoledì e giovedì. L’allarme è scattato poco dopo le 2.30 a seguito di un violento scontro tra una Citroen C3 e un furgone.

Sul posto si sono immediatamente portate due ambulanze e un’automedica per soccorrere un uomo di 42 anni e una ragazza di 22. Nonostante quanto pensato in un primo momento, entrambi i coinvolti non sarebbero in pericolo di vita ma sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

Sull’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una autopompa serbatoio del Distaccamento di Merate. La squadra, una volta giunta sul posto, ha constatato che non c’erano feriti incastrati nei mezzi ma entrambi collaboravano con i sanitari. L’intervento si è concluso intorno alle 4.20. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica.