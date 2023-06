Schianto fuori strada a Verderio: morto un giovane di 29 anni

Il ragazzo era alla guida di una Seat finita fuori strada a Verderio

Aveva 29 anni. Inutili i soccorsi, troppo gravi i traumi riportati dal giovane

VERDERIO – Ancora una tragedia sulle strade del lecchese: un ragazzo di 29 anni ha perso la vita lunedì sera a Verderio, sulla strada provinciale che porta a Cornate d’Adda.

Pare che il giovane, che risiedeva in zona, si stesse spostando da Cornate verso Verderio quando, per cause non chiare, avrebbe perso il controllo del veicolo schiantandosi fuori strada.

E’ successo poco prima delle 20.30. Lanciato l’allarme si sono mobilitate sul posto ambulanze e squadre di Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri. Purtroppo a nulla è valso l’intervento dei soccorsi, troppo gravi i traumi riportati dal giovane. Il medico del 118 ne ha dichiarato il decesso.

La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del sinistro.