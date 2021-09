Schianto sulla provinciale a Osnago, in rianimazione l’automobilista

L’incidente è avvenuto ieri, mercoledì, lungo la Provinciale

L’automobilista è residente a Calco. Sembra sia stato colpito da un malore

OSNAGO – E’ ricoverato in rianimazione in prognosi riservata l’automobilista di 52 anni rimasto coinvolto in un incidente ieri, mercoledì. Lo schianto è avvenuto lungo la Provinciale, poco dopo la nuova rotonda realizzata per disciplinare l’accesso al centro commerciale Le Marasche.

L’uomo, residente a Calco, era alla guida di una Toyota e stava viaggiando in direzione Milano quando, probabilmente colto da un malore, ha invaso la corsia opposta andando a colpire una Fiat Panda, che proveniva in direzione opposta, guidata da una ragazza di 23 anni e sbattendo poi contro un guard rail.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi tanto che la centrale operativa di Areu ha fatto alzare in volo l’elisoccorso da Como. Dall’eliambulanza è stato calato in strada con il verricello il medico che ha gestito le operazioni di soccorso, stabilendo poi il ricovero in codice rosso dell’uomo all’ospedale Manzoni di Lecco.

I medici non hanno sciolto la prognosi e l’uomo è ricoverato in rianimazione.