Schianto tra tre auto sulla provinciale 54, sei feriti

L’incidente è avvenuto venerdì sera

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro

CERNUSCO LOMBARDONE – Tre auto coinvolte nell’incidente stradale che si è verificato ieri sera, venerdì, lungo la Sp54 a Cernusco, alle 22.30.

In posto in codice rosso si sono portati i soccorsi: due ambulanze, l’automedica, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi volti a determinare la dinamica dell’incidente.

Sei le persone rimaste coinvolte: tre giovani tra i 20 e i 28 anni, un uomo di 43 anni, una donna di 47 e un bambino di 9 anni. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravissime conseguenze: affidati alle cure dei sanitari sono stati trasportati in Ospedale in codice giallo (condizioni serie).