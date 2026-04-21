Schiuma nell’Adda all’altezza del Naviglio di Paderno: la denuncia di Mandelli

La brutta sorpresa è apparsa questa mattina, martedì, lungo il corso dell’Adda

Al momento non è ancora ben chiaro cosa possa esser successo, anche se è molto probabile che si tratti dello sversamento di qualche sostanza nel fiume Adda

PADERNO D’ADDA – Una schiuma bianca, dall’odore indecifrabile anche se simile a quello di un detersivo o di un leggero solvente. E’ la brutta sorpresa che è apparsa questa mattina, martedì, ai primi visitatori giunti sull’alzaia dell’Adda, all’altezza del Naviglio di Paderno, per visitare la Chiesetta di Santa Maria Addolorata.

Del fatto è stato subito informato il custode Fiorenzo Mandelli, sbalordito per lo scenario apparso sotto i suoi occhi.

Al momento non è ancora ben chiaro cosa possa esser successo, anche se è molto probabile che si tratti dello sversamento di qualche sostanza nel fiume Adda. Ed è proprio verso la persona o le persone che potrebbero aver compiuto questo gesto che si rivolge l’invettiva di Mandelli: “Sono persone poco lungimiranti e per nulla rispettose alla terra. Una domanda sorge spontanea: ma queste persone non hanno figli? E se si cosa sperano di lasciare in eredità a questi figli oltre a del denaro mal guadagnato nel più totale disprezzo dell’ambiente e del quale non sapranno che farsene in un mondo che va già alla malora con le guerre in corso? Sicuramente come dimostrano le foto non è un bel vedere”.