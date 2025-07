Scomparsa Giuseppe Crippa, il cordoglio del Consiglio comunale di Merate

La nota del sindaco Salvioni, condivisa dall’intero Consiglio comunale

“Giuseppe Crippa ha rappresentato l’emblema di un umanesimo imprenditoriale moderno”

MERATE – Una persona unica che ha saputo distinguersi allo stesso tempo come imprenditore visionario e uomo attento al territorio e alle problematiche sociali.

Il sindaco Mattia Salvioni insieme all’intero Consiglio comunale si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Crippa, fondatore e presidente onorario di Technoprobe, morto ieri, 5 luglio a 90 anni.

“Giuseppe Crippa ha rappresentato e continuerà a rappresentare per tutto il nostro territorio l’emblema di un umanesimo imprenditoriale moderno, che ha saputo sempre coniugare una visione e uno spirito d’iniziativa unici con il rispetto per le persone, l’attenzione al territorio e alle problematiche sociali, sapendo cogliere per primo sfide e opportunità globali con umiltà e passione – rimarca Salvioni -. La memoria di Giuseppe Crippa rimarrà salda nella nostra comunità. Un esempio per tutte e tutti che potrà ispirare le nuove generazioni a prendersi carico del futuro e del bene comune, dedicandosi con passione, entusiasmo, spirito di sacrificio, curiosità ed umiltà alle sfide che ci attendono senza dimenticare mai, come lui ha sempre testimoniato, di creare “comunità” in azienda così come nel territorio”.

Il pensiero va anche ai familiari e in primis alla moglie Mariarosa, “ringraziando per lo straordinario esempio e impegno che continueremo a custodire ed apprezzare”.