I resti di Ivan Sirtori, scomparso da due anni, trovati sul San Genesio

Lo scorso settembre erano stati trovati dei resti umani in zona impervia: le analisi hanno confermato la corrispondenza con il 49enne

Il sindaco e amico Efrem Brambilla: “Triste notizia, ma continueremo a ricordarlo”

COLLE BRIANZA – “Ivan Sirtori, detto ‘Magoo’, non c’è più. Siamo molto dispiaciuti, speravamo in un esito diverso, ma purtroppo è andata così. Senz’altro troveremo il modo di ricordarlo”. E’ il sindaco di Santa Maria Hoè, Efrem Brambilla, a dare la triste notizia: il 49enne di Colle Brianza scomparso il 24 giugno di due anni fa è morto. I suoi resti sono stati ritrovati – in avanzato stato di decomposizione – lo scorso settembre sul San Genesio, nei pressi dell’eremo. “Sono finalmente arrivati gli esiti delle analisi genetiche che hanno confermato la più tragica delle ipotesi – ha fatto sapere Brambilla, amico di Sirtori – quei resti, ritrovati in una zona molto impervia, sono proprio di Ivan”.

‘Magoo’, com’era soprannominato, era uscito di casa la mattina del 24 giugno 2023 senza fare rientro. Laureato in psicologia, sposato, padre di due figlie, nel 2015 Ivan aveva abbandonato la professione per dedicarsi all’arte e alla musicoterapia, divenendo ben presto un personaggio molto conosciuto in Brianza. Non era la prima volta che si allontanava da casa, trascorrendo la notte fuori. I famigliari infatti avevano lanciato l’allarme dopo tre giorni dalla scomparsa: subito vengono organizzate le ricerche, in campo una massiccia mobilitazione dei soccorritori, ma di Ivan nessuna traccia. Qualche tempo dopo, giunge una segnalazione: il 49enne sarebbe stato visto sopra Vercurago, a Somasca. Le ricerche vengono sospese, il caso viene ‘bollato’ come allontanamento volontario, ma la famiglia non desiste e lancia diversi appelli anche in tv, tramite Chi l’ha visto?.

“Oggi il cerchio si è chiuso, speravamo davvero in un esito diverso – ha detto Brambilla – volevo bene a ‘Magoo’, era stato anche diverse volte da noi in osteria a suonare, era una personalità creativa, fuori dal comune. Sono vicino alla famiglia in questo momento di dolore”. Si attende ora il nulla osta per i funerali: “Troveremo il modo di ricordare Ivan anche a Santa Maria Hoè”. “Ciao Magoo, resterai sempre nei nostri cuori – il messaggio affidato ai social per salutare il 49enne – ti ricorderemo sul Monte della Brianza”.