Scontro auto moto in via Cavour a Casatenovo

Ferito un 27enne, trasportato in ospedale in codice giallo con un trauma cranico

CASATENOVO – Brutto incidente nel primo pomeriggio di domenica a Casatenovo, in via Cavour. Ferito un giovane di 27 anni.

L’incidente

Il sinistro si è verificato intorno alle 14.30. Coinvolte un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati. Ad avere la peggio il giovane in sella alla due ruote, sbalzato per terra. Nell’impatto avrebbe rimediato un trauma cranico.

I soccorsi

Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Bianca di Milano sez. Besana in Brianza e un’automedica, che hanno provveduto a soccorrere il giovane, trasportato poi in ospedale in codice giallo. Inevitabile qualche disagio alla viabilità per consentire le operazioni di soccorso. Saranno le forze dell’ordine, intervenute sul posto, a chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

(credit foto MBnews.it)