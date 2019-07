Scontro auto moto a Osnago, tre feriti in codice verde

E’ successo dopo le 10.30 sulla ss342 a Osnago

Scontro auto moto, tre ragazzi feriti, fortunatamente in maniera non grave

OSNAGO – Incidente nella mattinata di oggi, sabato, a Osnago sulla ss342. Coinvolti un’auto e una moto che, per motivi da chiarire, si sono scontrati. E’ successo poco dopo le 10.30.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, in codice rosso, si sono portate due ambulanze da Merate e da Olgiate Molgora, e l’automedica. Tre le persone coinvolte, fortunatamente tutte non in maniera grave: si tratta di tre giovani di 25, 35 e 37 anni. Sono stati soccorsi in codice verde.