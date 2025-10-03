Merate. Scontro auto-moto a Pagnano, soccorso un giovane di 20 anni

Sul posto anche l’elisoccorso giunto da Milano

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Cappelletta e via don Arnaboldi

MERATE – Paura a Merate, nella frazione Pagnano, per un violento scontro tra un’auto e una moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 all’incrocio tra via Cappelletta e via don Arnaboldi, sul posto un’ambulanza, l’auto infermieristica da Merate, allertato anche l’elisoccorso che è atterrato nel prato del parcheggio dell’oratorio.

Coinvolto un giovane motociclista di 20 anni che, fortunatamente, avrebbe riportato solamente ferite lievi. Al volante dell’auto una donna di 31 anni che, subito dopo l’incidente, avrebbe accusato un malore per lo spavento, ma anche lei non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Merate che dovrà occuparsi di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.