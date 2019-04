L’incidente poco prima di mezzogiorno sulla Sp58

Ferito un ragazzo di 20 anni, sbalzato dalla moto

SANTA MARIA HOE’ – Scontro tra un’auto e una moto nella tarda mattinata di oggi, sabato, a Santa Maria Hoè, lungo la Strada Provinciale 58 che sale verso Colle Brianza. E’ successo pochi minuti prima delle 12.

Ferito un 20enne

L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti di Polizia Locale della Valletta Brianza, intervenuti sul posto insieme ad un’ambulanza. Stando a quanto appreso parrebbe che l’auto provenisse da via Papa Giovanni quando, appena prima di svoltare a sinistra in via Vittorio Veneto, avrebbe urtato la moto guidata da un giovane di 20 anni che viaggiava nella stessa direzione e che non si sarebbe accorto della manovra di svolta dell’auto. Nell’impatto il giovane è stato sbalzato dalla due ruote, finendo nell’erba a bordo strada.

Soccorsi sul posto

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, inizialmente allertati in codice rosso, che hanno preso in cura il ragazzo, poi trasportato all’ospedale in codice giallo. Alla Polizia il compito di effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica del sinistro. L’incidente ha risollevato le preoccupazioni in merito alla pericolosità del tratto di Provinciale, frequentato non solo da auto e moto ma anche da molti ciclisti: l’appello è quello di abbassare i limiti di velocità.