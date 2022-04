Scontro auto moto a Verderio: due minorenni in ospedale

L’incidente è avvenuto questa sera poco prima delle 19

Mobilitato anche l’elisoccorso

VERDERIO – Due minorenni, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 17 anni, trasportati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e Leopoldo Mandic di Merate. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto oggi, martedì 12 aprile, poco prima delle 19 lungo la strada provinciale che collega Verderio a Bernareggio, appena dopo il passaggio a livello della Sernovella. In base a una prima ricostruzione dell’incidente, che dovrà trovare conferma dai rilievi affidati ai carabinieri, l’auto e la moto, con a bordo i due minorenni, stavano viaggiando entrambe da Robbiate in direzione Verderio quando la moto è stata urtata dall’auto mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra. L’urto è stato molto violento e i due giovanissimi sono stati sbalzati a terra. Immediatamente è scattata l’allerta con l’invio sul posto, in codice rosso, di ambulanza e automedica. Da Bergamo è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della compagnia di Merate. Dopo le prime cure prestate in loco, i due giovani sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.