Scontro auto moto lungo la Sp 342 dir a Osnago: grave motociclista

L’incidente è avvenuto questa mattina, domenica 5 luglio, intorno alle 10.30
Il motociclista è stato trasportato con l’elisoccorso al Niguarda di Milano
OSNAGO – Grave incidente questa mattina, domenica 5 luglio, poco dopo le 10.30 lungo la Sp 342 all’altezza dell’immissione in via Copernico.
A cadere violentemente al suolo, a seguito dell’impatto con un’auto, un motociclista che viaggiava in direzione sud: l’esatta dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi.
L’uomo in sella alla moto ha riportato un politrauma molto severo tanto che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.
Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza dei volontari del Soccorso di Vimercate.
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