Scontro con una moto a Olgiate Molgora, l’auto non si ferma e fugge via

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 all’incrocio tra via Como e via della Stazione

Fortunatamente la persona che viaggiava sulla moto non sarebbe in pericolo di vita

OLGIATE MOLGORA – Brutto incidente a Olgiate Molgora, all’incrocio tra via della Stazione e via Como (SS342 Briantea). L’allarme è scattato poco dopo le 11 di oggi, venerdì 24 luglio, per uno scontro tra un’auto e una moto. Da quanto appreso, l’automobilista coinvolto nell’incidente non si sarebbe fermato a prestare soccorso e sarebbe fuggito via.

Sul posto sono intervenute una ambulanza e l’auto infermieristica da Merate. Fortunatamente la persona che viaggiava sulla moto non sarebbe in pericolo di vita, ma è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico) per via di alcuni traumi. Presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco.

La Polizia Intercomunale di Olgiate Calco Brivio dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare l’automobilista coinvolto e che si sarebbe allontanato dalla scena dell’incidente.