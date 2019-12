Scontro fra due auto: brutto incidente a Brivio

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra le vie Airuno e Roncaccio

BRIVIO – Brutto incidente a Brivio, alle 11.20 circa di questa mattina, sabato. Due le auto che si sono scontrate violentemente all’incrocio tra le vie Airuno e Roncaccio con tre persone rimaste ferite nello scontro.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, che dovrà essere confermata dai Carabinieri giunti sul posto, una Ford Focus stava procedendo da Brivio verso Airuno quando avrebbe svoltato per imboccare via Roncaccio, proprio in quel momento, della direzione opposta, stava arrivando una Clio Renault con le due auto che non hanno potuto evitare lo scontro.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con due ambulanze e un’automedica giunte sul posto per prestare le prime cure ai due feriti, poi trasportati all’ospedale. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri per effettuare i rilievi.