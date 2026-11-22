Tre le persone coinvolte: una ragazza di 20 anni, un ragazzo di 25 anni e un uomo di 38 anni

Sul posto una ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica

ROBBIATE – Scontro tra due auto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 novembre, a Robbiate. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 19 all’incrocio tra la Strada Provinciale 54 e la Strada Provinciale 56.

Tre le persone coinvolte (una ragazza di 20 anni, un ragazzo di 25 anni e un uomo di 38 anni), nessuna delle quali sarebbe rimasta ferita e non sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto una ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica.