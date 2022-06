Coinvolte due persone di 27 e 35 anni, nessuno sarebbe grave

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 13.30 di oggi, martedì 28 giugno

BRIVIO – Scontro tra due camion a Brivio, lungo via Bergamo, nei pressi del ponte sull’Adda. Coinvolti due giovani, uno di 27 e l’altro di 35 anni che, fortunatamente, non dovrebbero essere in gravi condizioni. Sul posto è giunta una ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13.,30. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con rallentamenti e lunghe colonne in entrambi i sensi di marcia. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.