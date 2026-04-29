Sergio Longoni e il suo amore per la montagna: un collage di momenti di amicizia

Le serate con i grandi campioni dello sport sono diventate il suo marchio di fabbrica

Amicizia e relazioni umane hanno sempre caratterizzato la vita dell’imprenditore di Barzanò

LECCO – Le semplici parole non possono descrivere il profilo umano e professionale di Sergio Longoni. Con la sua semplicità, però, è stato capace di lasciare un segno in chiunque l’ha conosciuto nel suo negozio di Barzanò prima e di Bevera di Sirtori poi, così come sui sentieri delle montagne che tanto amava o durante le numerose manifestazioni che sosteneva.

Chi ha conosciuto Sergio Longoni conserva nel suo cuore un ricordo, uno parola o un semplice gesto che descrive quello che è stato dal punto di vista umano. Sempre attento agli altri, amico di tutti e, soprattutto, capace di far crescere la sua azienda mettendo sempre al primo posto le relazioni umane.

Imprenditore e uomo illuminato, generoso, visionario, umile… gli aggettivi potrebbero essere infiniti. C’era un momento, però, in cui traspariva il suo lato più intimo: durante le brevi incursioni sul palco delle “sue” serate “A tu per tu con i grandi dello sport” che hanno visto passare nei suoi negozi, soprattutto a Bevera di Sirtori, più di 300 campioni (la maggior parte alpinisti perché lui la montagna l’aveva nel sangue).

Non amava stare sul palco, glielo imponeva il suo ruolo, ma ogni volta (forse inconsapevolmente) dal suo sguardo traspariva una emozione sincera. Emozione per i racconti delle imprese dei protagonisti, ma i suoi occhi brillavano ancor più guardando la platea. Lì sedute c’erano sempre centinaia di persone ed erano tutti suoi amici. In quel preciso momento trovava le parole giuste (sempre poche) per un saluto appassionato che rivelava l’essenza di una persona profonda che credeva nelle relazioni e nell’amicizia.

E così, come si faceva al termine di una di quelle serate, quando si condividevano storie e ricordi davanti a un bicchiere di vino e un piatto di ravioli, abbiamo pensato di raccogliere in ordine sparso qualche fotografia, frammenti di una storia che descrivono Sergio Longoni sicuramente meglio di mille parole…