Servizio antistrage a Brivio: la Polizia ritira 4 patenti

Un giovane denunciato per detenzione di stupefacenti

La Polizia Stradale ha controllato una quarantina di auto

BRIVIO – Servizio straordinario antistrage della Polizia nell’ottica della prevenzione della incidentalità notturna causata dalla guida alterata dall’assunzione di sostanze stupefacenti o dall’alcol. Come ormai da qualche anno, rinnovata la sperimentazione del protocollo operativo finalizzato a verificare su strada la possibile assunzione di sostanza stupefacente, oltre che dell’alcol, la Polizia ha effettuato controlli sul campo.

In zona di Brivio, la scorsa notte, le pattuglie della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Lecco, unitamente al personale medico-sanitario messo a disposizione dalla locale Questura, hanno controllato circa 40 vetture, al fine di verificare lo stato psicofisico dei conducenti durante la guida. I controlli hanno fatto emergere 4 guidatori (tutti uomini e tre nella fascia di età entro i 27 anni) non erano in regola con la disciplina che, per coloro che non sono neopatentati o conducenti professionali, prevede la tolleranza dello 0,5 g/lt di alcol nell’inalato.

Ad uno dei controllati, neopatentato dell’età di circa 20 anni, è stata contestata la violazione dell’art. 186 bis (aveva un tasso di poco superiore allo 0,20 g/lt nonostante avesse dovuto avere lo 0,0 g/lt). Inoltre, durante il controllo, ha confessato di aver fatto uso di sostanza stupefacente. L’esito del test droghe è stato scontato e, pertanto, è stata ritirata la patente. All’interno della vettura, poi, gli agenti hanno trovato dei sacchetti contenenti sostanza dal forte odore di cannabis, tanto da far propendere gli operatori a compiere una perquisizione presso l’abitazione del ragazzo. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per la detenzione della sostanza che è stata, nel contempo, sequestrata unitamente a un bilancino di precisione e a denaro contante.

I risultati dei controlli