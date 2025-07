Sgomento a Cernusco: vandalizzata l’auto del sindaco

Il grave episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì

CERNUSCO LOMBARDONE – La ruota tagliata e la carrozzeria imbrattata con vernice spray. E’ l’inquietante scenario apparso davanti agli occhi del sindaco Gennaro Toto questa mattina, martedì, appena uscito di casa. Un gesto grave e preoccupante ben oltre il danno materiale subito dall’auto.

“Quello che più mi preoccupa e mi disgusta è il messaggio che questi atti di violenza portano con sé. La nostra comunità deve essere un luogo di rispetto e di dialogo, non di odio e di distruzione” commenta Toto, scosso per quanto accaduto. E aggiunge: “E’ grave che in un paese come il nostro ci si riduca a fomentare atti ideologici e vigliacchi solo perché non si è più in grado di sostenere un dibattito politico”.

Non solo. “Non è la prima volta che la mia auto è oggetto di vandalismo, ma ogni volta è inaccettabile. La violenza e la distruzione non sono mai giustificabili. Spero che questi atti di vandalismo cessino e che si possa tornare a lavorare insieme per il bene di Cernusco Lombardone”.