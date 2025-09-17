Si butta nell’Adda dal Ponte di Paderno, morto giovane di 20 anni

Allarme dopo la segnalazione di una persona vista lanciarsi nell’Adda

Il ragazzo, di soli 20 anni, è stato trovato senza vita dopo circa due ore di ricerche

PADERNO D’ADDA – Intervento dei Vigili del Fuoco oggi a mezzogiorno a Paderno d’Adda, in prossimità del Ponte San Michele. Intorno alle 12:00 è scattato l’allarme dopo la segnalazione di una persona vista lanciarsi nelle acque del fiume Adda. Sul posto è stato inviato l’elicottero del Reparto Volo Lombardia con a bordo i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, mentre da terra hanno operato squadre fluviali e terrestri del Comando di Lecco impegnate nelle attività di ricerca e soccorso. Sul posto anche le forze dell’ordine e il personale medico – sanitario del 118 con Ambulanza ed elisoccorso decollato da Bergamo.

Dopo un padio d’ore, la persona è stata trovata. Si tratta di un giovane di 20 anni, purtroppo deceduto. La conferma è arrivata dagli operatori intervenuti che hanno seguito ogni fase delle ricerche. Sul luogo anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per garantire la sicurezza dell’area durante le operazioni.

Il drammatico episodio ha richiamato l’attenzione di molti passanti, rimasti a distanza mentre proseguivano le attività dei soccorritori. Le autorità competenti proseguiranno ora con gli accertamenti necessari. Restano ancora sconosciute le cause che hanno portato il 20enne a buttarsi tragicamente nell’Adda.