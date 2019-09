Si filmano sfrecciare a 160 km/h in auto, poi lo schianto (VIDEO)

Due giovani sfrecciano sulla provinciale tra Barzanò e Monticello

Con il telefonino filmano tutto. L’auto si schianta alla rotonda

MONTICELLO – “Stasera muoio”. Così il giovane alla guida dell’Alfa Romeo si auto-incinta con tanto di bestemmia mentre la sua vettura, un’Alfa Romeo, prende velocità superando i 160 km orari.

Il suo compagno di viaggio riprende la scena con il proprio smartphone, poi l’auto sbanda alla rotonda e finisce contro il muro a lato della strada.

E’ successo sulla strada provinciale La Santa tra Monticello e Barzanò. Il video sta girando nelle ultime ore tra gruppi whatapp e social anche se per ora non è stato possibile risalire a quando è stato girato.

Le stesse forze dell’ordine, dai Carabinieri alla Polizia locale, hanno visionato il video per carpire delle informazioni in più. Al momento due le ipotesi più accreditate. La prima daterebbe l’incidente alla fine di luglio, quando lungo la Sp 51 all’altezza della rotonda era stato notato un cartello piegato. La seconda invece riporterebbe l’incidente al fine settimana appena trascorso, quando alcuni residenti in zona avrebbero sentito il rumore provocato dalla macchina che sfrecciava ad alta velocità e la successiva, brusca frenata.