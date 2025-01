Si ribalta con l’auto lungo la Sp 56 poco dopo la curva Moratti

E’ successo poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì

Un ragazzo di 22 anni è stato trasportato in ospedale in codice giallo

IMBERSAGO – Ha perso il controllo dell’auto andando a ribaltarsi contro i tigli che costeggiano la strada.

E’ successo poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 23 gennaio, lungo la Sp 56, appena dopo la curva Moratti al confine tra Imbersago e Robbiate.

Un ragazzo di 22 anni era alla guida di una Suzuki di colore bianco quando, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada ribaltandosi mentre percorreva la Provinciale in direzione Robbiate. Uno schianto molto violento con l’auto finita sdraiata su un fianco sulla carreggiata. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi con l’invio sul posto, in codice giallo, dell’ambulanza e dei Vigili del Fuoco. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Merate per i rilievi.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vimercate in codice giallo.