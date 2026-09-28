Sindaco e vice sindaco aggrediti a Olgiate Molgora, fermato 50enne

La prima aggressione è avvenuta venerdì scorso, oggi pomeriggio la seconda ai danni del sindaco e di un dipendente comunale

Sconcerto e sdegno per i due episodi avvenuti a poca distanza l’uno dell’altro: ad agire sempre lo stesso uomo

OLGIATE MOLGORA – Prima ha preso a calci e pugni il vice sindaco Matteo Fratangeli. Poi, a tre giorni di distanza, ha aggredito il sindaco Giovanni Battista Bernocco e un dipendente comunale. Ad agire sempre uno stesso uomo, di circa 50 anni, che oggi, lunedì, è stato fermato dai Carabinieri e portato in caserma per accertamenti.

Tutto ha avuto origine venerdì quando l’uomo si è presentato fuori dal Municipio di Olgiate e ha aggredito il vice sindaco, giunto in Comune per un incontro. Fratangeli è riuscito a rifugiarsi in Municipio chiamando così i carabinieri che gli hanno consigliato di recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic per accertamenti. Il vicesindaco sabato mattina si è poi recato in Caserma per sporgere denuncia contro ignoti per l’aggressione.

Oggi pomeriggio, intorno alle 15, l’uomo si è ripresentato in Municipio. Il sindaco, impegnato in Giunta, l’ha notato muoversi nell’area del parcheggio riuscendo a identificarlo grazie al confronto con il vice sindaco. Subito sono stati chiamati i militari dell’Arma, ma nel mentre l’uomo è riuscito a entrare nell’abitacolo dell’auto del sindaco rubando dei documenti e scappando via.

A un certo punto, l’uomo è ritornato nella zona del Comune ed è in quel momento che, di fronte alle richieste di chiarimento, del sindaco, l’ha aggredito con calci e pugni. Il primo cittadino ha cercato di difendersi e in suo soccorso è giunto anche un dipendente comunale, rimasto a sua volta coinvolto nella colluttazione. Nel giro di poco tempo sono arrivati i carabinieri che hanno immobilizzato l’aggressore trasferendolo in caserma.