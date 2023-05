Sirtori, brucia un capanno. Intervengono i Vigili del Fuoco

Incendio ad un vano adibito a ricovero mezzi a Sirtori

I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme, nessun ferito

SIRTORI – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Merate è intervenuta questa mattina a Sirtori per un incendio che ha interessato un capanno addebito al ricovero di mezzi agricoli.

E’ successo intorno alle 7,30 in via Arnigo. Per lo spegnere il rogo, i pompieri hanno usato l ‘acqua della piscina situata lì accanto. Dopo aver spento e raffreddato il capanno, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a metterlo in sicurezza. Nell’episodio non si registrano feriti o intossicati.