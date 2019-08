Sirtori, cade dalla bici, 48enne soccorso in codice rosso

Un uomo di 48 anni è stato soccorso in codice rosso per una caduta dalla bici

E’ successo a Sirtori, in via Ceregallo

SIRTORI – Intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 21 agosto, a Sirtori, per un ciclista di 48 anni caduto dalla bici.

E’ successo poco prima delle 12 in via Ceregallo: sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’ambulanza e un’automedica.

L’uomo è stato soccorso in codice rosso: nella caduta ha riportato traumi alla testa, al bacino e alle gambe. E’ stato trasportato in condizioni critiche all’Ospedale di Monza.