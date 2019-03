Il divieto riguarda un tratto di Strada Provinciale 56

La misura presa a seguito di monitoraggi sulle opere di sostegno della strada

IMBERSAGO / ROBBIATE – E’ entrato già in vigore dalla tarda mattinata di oggi, martedì, il divieto di transito ai mezzo oltre le 20 tonnellate sulla strada provinciale 56 tra Robbiate e Imbersago.

La misura riguarda il tratto tra la rotatoria di via Adda a Imbersago al rondò all’incrocio con via Piave e via Indipendenza nel comune di Robbiate.

La Provincia ha deciso di istituire il divieto in seguito alla segnalazione giunta lunedì dal Comune di Imbersago relativamente allo stato di conservazione delle opere a sostegno delle strada; i monitoraggi, da quanto si è appreso, avrebbero evidenziato delle deformazioni ad muro di sostegno , è stato quindi scelto di chiudere quel tratto ai mezzi ‘troppo’ pesanti e deviarli altrove.

Il provvedimento sarà in vigore fino a successiva revoca.