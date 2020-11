Tentati furti a Merate e a La Valletta: cresce l’allarme tra i residenti

Nuovo tentativo di intrusione tra lunedì e martedì a La Valletta Brianza nella frazione di Sara

Anche a Merate sono stati registrati due tentati furti a Cassina e a Sartirana

LA VALLETTA /MERATE – Ancora un tentato furto a La Valletta Brianza. E’ successo all’alba di martedì nella frazione di Sara quando i proprietari di un appartamento situato in via Lombardia hanno trovato, al risveglio, le finestre della casa manomesse. Un particolare, così come quelle delle impronte di più di una persona lasciate in giardino, che ha fatto subito ipotizzare la presenza di ladri, che hanno desistito dal colpo per via dei chiavistelli presenti a protezione delle finestre situate sul retro, verso i campi. Non è la prima volta purtroppo che a La Valletta si registrano furti. Due settimane fa, una donna al rientro dal lavoro aveva trovato in casa due persone poi fuggite scappando dal balcone.

Tentati furti anche a Merate

E l’altra sera i ladri hanno tentato di mettere a segno dei colpi anche a Merate nella frazione di Cassina e Sartirana. Il tentativo è stato registrato intorno alle 18 nella zona vicino alla birreria di Cassina: due persone, giovani e a volto coperto, sono state poi messe in fuga dal sistema di allarme che ha iniziato a suonare non appena i due sconosciuti si sono avvicinati alla porta di ingresso. Poco dopo tre persone incappucciate sono state viste nascoste dietro la siepe di un’abitazione e dopo essere stati notati sono scappati a bordo di un’auto Croma.

Resta alta quindi la paura e la preoccupazione tra i residenti