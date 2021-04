Un mezzo pesante è bloccato alla rotonda dopo il ponte di Brivio

Importanti le ripercussioni sul traffico in direzione Cisano, Villa d’Adda e Brivio: si procede a senso unico alternato

BRIVIO – Traffico paralizzato lungo la provinciale che attraversa il paese per via di un camion bloccato alla rotonda dopo il ponte, in località La Sosta a Cisano.

Il mezzo pesante, con un carico di travi di ferro, è fermo in avaria ostruendo la circolazione della auto in transito da Cisano, Brivio e Villa d’Adda.

Presente sul posto una pattuglia di carabinieri di Cisano che sta provvedendo a disciplinare la viabilità, già rallentata a causa della pioggia, a senso unico alternato.

Importanti le code che si sono formate a Brivio, Cisano e Villa d’Adda.

Anche ieri, questa volta poco dopo a mezzogiorno, si era creata coda in questa zona a seguito di un tamponamento tra due mezzi pesanti, sempre alla rotonda dopo il ponte di Brivio.