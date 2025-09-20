Tragedia a Brivio, due ragazze morte investite

L’allarme in via Airuno poco dopo le 22

Nel sinistro hanno perso la vita due 21enni

BRIVIO – Due ragazze di 21 anni sono morte sabato sera a Brivio, investite da un furgone. Il drammatico incidente si è verificato pochi minuti dopo le 22 in via Airuno, nella zona industriale del paese, all’altezza della palestra.

L’allarme è scattato come detto poco dopo le 22 per un investimento pedone. In posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso del 118 decollato da Sondrio.

Purtroppo per due delle giovani coinvolte non c’è stato niente da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Entrambe hanno 21 anni. Una terza ragazza di 20 anni è stata presa in carico dai sanitari. Coinvolto anche un 34enne.

Ancora frammentarie le informazioni a disposizione sulla dinamica del sinistro: sembrerebbe che le giovani si stessero dirigendo alla festa del paese quando sono state travolte da un furgone in transito. In posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi del caso. La strada è attualmente chiusa.

