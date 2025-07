Tragedia a Brivio: recuperato un cadavere dal fiume Adda

L’allarme è scattato oggi, domenica, intorno alle 16

Sul posto si sono mobilitati i soccorritori, ma purtroppo per l’uomo non c’era più niente da fare

BRIVIO – Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 27 luglio, a Brivio. Il corpo senza vita di un uomo, di circa 60 anni, è stato recuperato dal fiume Adda. Ad accorgersi del cadavere in acqua un uomo, residente a Brivio, che come d’abitudine, stava effettuando un giro in barca lungo il fiume.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa dell’Emergenza Urgenza di Areu con l’invio sul posto di ambulanza e automedica. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Merate, a cui spetterà ora il compito di effettuare le indagini per risalire all’identità della persona rinvenuta in acqua e capire altresì come sia avvenuta la tragedia.

Transennata con il nastro bianco rosso la zona dove è avvenuto il rinvenimento del cadavere, ovvero la parte di lungofiume situata tra la darsena e il monumento dei Marinai.

Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un uomo di circa 60 anni, il cui corpo potrebbe essere stato trascinato dalla corrente del fiume fino a Brivio.