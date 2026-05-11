Tragedia a Calusco: recuperato un cadavere dal fiume Adda

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, lunedì

Da alcuni giorni erano state attivate le ricerche

CALUSCO D’ADDA – Tragedia questa mattina, lunedì 11 maggio, sulla sponda bergamasca del fiume Adda dove il cadavere di una persona è affiorato dall’acqua. Da quanto è stato possibile apprendere si tratta di un uomo dall’età apparente di circa 35 anni. Da alcuni giorni lungo l’alzaia del fiume Adda erano state attivate le ricerche, anche con l’ausilioi dell’elicottero che dall’alto aveva sorvolato la zona.

Questa mattina il tragico epilogo con il rinvenimento di un cadavere che galleggiava sull’acqua a poca distanza dal ponte San Michele.

Si presume che si sia trattato, ancora una volta, di un gesto autolesivo anche se quanto è successo è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi. Non è ancora nota l’identità della persona ritrovata morta.