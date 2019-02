CASATENOVO – Probabilmente si è tratto di un malore. Tragedia questa sera, sabato 16 febbraio, a Casatenovo dove un 68enne è stato ritrovato senza vita.

A notare il corpo, poco dopo le 18 in un campo di via Bellini, è stato un passante che ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto l’ambulanza e l’automedica ma per l’uomo, che viveva in zona, non c’era già più nulla da fare. Allertati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che dovranno stabilire l’esatta causa del decesso.